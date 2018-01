Nota média no Enem sobe 9,63 pontos em um ano

Os estudantes concluintes do ensino médio regular tiveram em 2010 desempenho ligeiramente melhor no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na comparação com o exame de 2009. De acordo com o Ministério da Educação, a melhora foi de 9,63 pontos – as notas subiram de 501,58 para 511,21 na prova objetiva. Esta é a primeira vez que é possível comparar notas em Enems de um ano para outro, graças à adoção, em 2009, da Teoria de Resposta ao Item (TRI), ferramenta que calibra o grau de dificuldade de avaliações distintas.

O ministro da Educação, Fernando Haddad, espera que a nota média chegue a 600 pontos em 2028, projeção feita a partir de outras metas, como as estabelecidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A média perseguida para 2028, porém, ainda fica bem abaixo dos 749,7 pontos obtidos pela escola melhor colocada no exame de 2009.

Segundo Haddad, a média do Enem de 2010 “é compatível com a evolução que está se observando na educação brasileira, nem mais ou menos. É coerente. Se aparecesse uma nota de 550 (para a média da prova objetiva), ia chamar muito minha atenção, teria dificuldade para compreender”.

Considerando os dois dias de aplicação, a média do bloco de Ciências da Natureza e Ciências Humanas saltou de 502,29, em 2009, para 512,21 no ano passado; a de matemática e língua portuguesa, por sua vez, subiu de 500,86 para 510,22.

O MEC, no entanto, não soube explicar à reportagem por que considerou as médias por dia de prova, em vez de cada disciplina isoladamente. Da forma como os dados foram divulgados, não é possível verificar, por exemplo, a variação nas notas de matemática ou de língua portuguesa nos dois últimos anos. Segundo Haddad, os números foram divulgados com “a mesma transparência de sempre”.

Entre 2009 e 2010 também houve melhora na nota de redação (de 585,05 para 595,25). A redação, no entanto, não é respaldada pela TRI, ao contrário da prova objetiva. Outro avanço se deu no número de alunos concluintes do ensino médio que se inscreveram e fizeram a prova: ele aumentou de 824.027 (45,8% do total de concluintes) para 1.011.952 (56,4%).

As duas últimas edições do Enem foram marcadas por uma série de problemas, como o vazamento da prova, em 2009, e a troca do cabeçalho de resposta e falhas de encadernação em 2010.

Para o coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, o aumento da nota do Enem não é mérito do MEC. “A melhoria do Enem é uma conquista das Secretarias Estaduais de Educação, em primeiro lugar. A União como um todo poderia fazer mais pela educação básica”, afirma. “Estamos saindo de uma situação muito ruim para uma um pouco melhor, mas muito distante de uma situação mediana. O Brasil está melhorando o que é possível dentro de um sistema ruim.”

Para o presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Daniel Iliescu, “o Brasil ultrapassou a Itália para ser a 7.ª economia do mundo, mas no índice de educação da Unesco aparece na 88.ª posição, o que é completamente desproporcional”.