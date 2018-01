Resultados do Enem serão divulgados nesta sexta-feira

SÃO PAULO - As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015 serão divulgadas nesta sexta-feira, 8. Os resultados estarão disponíveis no site do

, responsável pelo exame. O órgão não informou, porém, o horário em que a consulta estará liberada.

Com a nota do exame, uma das opções é tentar vagas em instituições públicas de ensino superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições em universidades pelo Sisu começam na segunda-feira, 11, com 228 mil vagas em 131 instituições. O candidato pode consultar as cadeiras disponíveis pelo site.

O estudante de baixa renda também pode tentar uma vaga na educação superior por meio do programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudos em instituições particulares de educação superior. O resultado do exame ainda é requisito para receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e participar do programa Ciência sem Fronteiras.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra opção é ingressar em vagas gratuitas dos cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Para pessoas maiores de 18 anos, o Enem pode ser usado ainda como certificação do ensino médio.