Nota do Enem 2014 será divulgada na próxima terça-feira

SÃO PAULO - O Ministério da Educação (MEC) confirmou que a nota da edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgada na próxima terça-feira, 13. Os resultados serão divulgados na página virtual do Instituto de Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável por organizar a realização e correção da prova. Para acessar a nota, o candidato precisará do número de inscrição ou CPF e da senha criada na hora da inscrição

Mais de 6,2 milhões de estudantes fizeram o Enem do ano passado. Os gabaritos da prova já estão disponíveis no site, mas não é possível calcular a nota porque o valor de cada questão varia conforme o percentual de acertos e erros dos estudantes naquele item.

A nota do exame pode ser usada para conseguir uma das 205,5 mil vagas que serão oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2015, que reúne vagas no ensino superior público. As inscrições para o Sisu estarão abertas entre 19 e 22 de janeiro.

A nota da prova também serve para conseguir uma bolsa em faculdade particular pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) ou financiamento da graduação pelo Fies. O exame também é cobrado para candidatos que queiram tentar intercâmbio pelo Ciência sem Fronteiras, programa do governo federal que envia universitários brasileiros para instituições fora do País.