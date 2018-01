Nota da redação 'vaza' durante teste no site do Enem

Estudantes inscritos no Enem 2012 conseguiram ver a nota da redação durante um teste do site em que serão publicados os resultados individuais no exame. Segundo o Ministério da Educação (MEC), por cerca de 30 minutos na tarde desta quinta-feira, 27, a página com as notas dos candidatos passou por um procedimento técnico que permitiu a quem estivesse logado conferir a pontuação na redação. Oficialmente, as notas de todas as provas serão divulgadas nesta sexta, 28, no link http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem/.

O MEC descarta as possibilidades de vazamento ou divulgação antecipada das notas. Diz que o teste é "comum" e serve para verificar se o sistema está funcionando corretamente.

Com as notas do Enem, os estudantes podem concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que abre inscrições no dia 7 de janeiro.