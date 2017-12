Nordeste concentra 34% das vagas do Sisu 2012

Os estudantes que prestaram o Enem de 2011 já podem consultar a distribuição das 108.552 vagas que serão oferecidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para ingresso no primeiro semestre de 2012. A ferramenta foi criada pelo Ministério da Educação (MEC) em 2009 para unificar o processo de seleção de universidades públicas e permite ao estudante tentar ingressar em diferentes instituições a partir da nota obtida no Enem.

Para 2012, as vagas estão distribuídas em 3.327 cursos de 95 instituições públicas de ensino superior. São 42 universidades federais, 13 instituições estaduais e 39 institutos federais de educação profissional, além da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, administrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). A relação completa pode ser acessada no site do Sisu (http://portal.mec.gov.br/).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As oportunidades se concentram principalmente no Nordeste e Sudeste, que oferecem, respectivamente, 34,66% e 33,09% das vagas. Menos de 5% das vagas estão no Norte; 12,88%, no Centro-Oeste e 14,5%, no Sul. Minas Gerais e Rio de Janeiro são os Estados com o maior número de instituições participantes: 15 em cada. Nenhuma instituição do Distrito Federal aderiu a esta edição do Sisu.

Em São Paulo, as 9.064 vagas estão distribuídas entre as Universidades Federais do ABC (UFABC), de São Paulo (Unifesp) e de São Carlos (UFSCar) e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

Calendário

Os estudantes interessados em concorrer às vagas deverão acessar o Sisu a partir das 0h do dia 7 de janeiro. O sistema fica aberto até o dia 12. No site, o candidato precisa escolher duas opções de curso, indicando a sua prioridade. Diariamente, o Sisu divulga a nota de corte preliminar de cada carreira com base na nota do Enem dos candidatos que pleiteiam as vagas. Durante esse período, o participante pode alterar essas opções se achar que tem mais chances de ser aprovado em outro curso ou instituição. Ao contrário do que ocorreu nos anos anteriores, quando o sistema ficava fora do ar de 0h às 6h para atualização, ele funcionará ininterruptamente.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de janeiro. Os estudantes selecionados terão os dias 19 e 20 para fazer matrícula. As instituições terão prazo de 19 a 23 do mesmo mês para registrar as matrículas no sistema.

Caso o candidato não se matricule, perderá a vaga. O que for selecionado para a segunda opção ou não atingir a nota mínima nos dois cursos escolhidos pode permanecer no sistema e ser convocado nas chamadas seguintes.

A segunda chamada sai no dia 26, com matrículas nos dias 30 e 31. Após as duas etapas, caso ainda haja vagas disponíveis, o sistema gera uma lista de espera que estará disponível para as instituições de ensino preencherem as vagas remanescentes. O candidato interessado em participar dessa lista deverá pedir a inclusão entre 26 de janeiro e 1.º de fevereiro.

Criado em 2010, o Sisu enfrentou problemas de instabilidade já na primeira experiência. O sistema de seleção era confuso e apresentou vários problemas técnicos. Estudantes não classificados para vagas em instituições federais apareceram como convocados para matrícula.

* Atualizada às 18h50