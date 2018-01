No rádio, Lula destaca investimentos em ensino O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o País necessita de "uma cara nova" por meio de investimentos em educação. No programa semanal de rádio "Café com o Presidente" que foi ao ar hoje, Lula afirmou que, com a aplicação no ensino, o Brasil fará os avanços importantes para virar uma potência econômica.