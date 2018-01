No primeiro dia, número de inscritos no ProUni passa de 358,9 mil

Estadão.edu, com Assessoria de Imprensa do MEC,

O Programa Universidade para Todos (ProUni) do Ministério da Educação registrou 358.939 inscritos até as 19 horas desta quinta-feira, 17. No período, foram registradas 692.461 inscrições. Isso porque cada candidato pode fazer até duas opções de curso. O prazo de inscrições, aberto no início desta madrugada, vai até as 23h59 de segunda-feira, 21.

Neste primeiro semestre, a oferta é de 162.329 bolsas de estudos, distribuídas em 12.159 cursos de 1.078 instituições de todo o País. No total, são 108.686 bolsas integrais e 53.643 parciais (50% da mensalidade).

Para concorrer à bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio (R$ 1.017). Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos (R$ 2.034) por pessoa.

Estão dispensados dos requisitos de renda os professores da rede pública em efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Eles concorrem exclusivamente a bolsas para cursos de licenciatura.

Criado em 2004, o ProUni concede bolsas de estudo integral e parcial em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. Dados do Ministério da Educação indicam que o ProUni atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2012, a mais de 1 milhão de estudantes, sendo 67% com bolsa integral.