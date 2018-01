No primeiro dia de inscrições, ProUni tem mais de 420 mil cadastrados

O total de inscritos no Programa Universidade para Todos (ProUni), que dá bolsas em instituições particulares de ensino superior, atingiu 423.163 até às 20h do primeiro dia de cadastros, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, 13. As inscrições já são 806.659, já que candidato pode se inscrever até duas vezes.

Os interessados devem fazer a inscrição até às 23h59 desta sexta-feira, 1, no site do programa. Na primeira edição deste ano do ProUni, são oferecidas 131.636 bolsas integrais e 59.989 parciais em quase 26 mil cursos. Em relação à primeira edição de 2013, o aumento foi de 18% na oferta.

Administração foi o curso com a maior quantidade de bolsas ofertas, com 21.252 cadastros, seguida de Pedagogia, com 14.773 e Direito, com 13.794. Neste ano, participam 1.116 instituições em 991 municípios e mais da metade está no Estado de São Paulo.

O programa tem duas chamadas e o resultado da primeira convocação será divulgado na página virtual do ProUni nesta segunda-feira, 20. A segunda lista é liberada em 3 de fevereiro.

Podem fazer a inscrição os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013 que tenham feito pelo menos 450 pontos na média das notas e não tenham zerado a redação. Para fazer o cadastro, é preciso informar o número de inscrição e a senha usados no Enem, além do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Quem já tem diploma universitário não pode tentar bolsas pelo programa.

Com informações da Assessoria de Imprensa do MEC.