No Piauí, carga horária elevada e aula aos sábados Dois colégios privados de Teresina, no Piauí, despontaram novamente entre as melhores médias do Enem no País: o Instituto Dom Barreto e o Educandário Santa Maria Goretti. Ambas tiveram também uma alta participação de seus alunos na prova - 95% e 100% respectivamente. As duas ainda privilegiam uma carga horária elevada, com mais de sete horas diárias de aula e reforço aos sábados.