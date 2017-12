No Enem 2009, 160 candidatos fizeram exame 1 mês depois dos demais

A possibilidade admitida pelo MEC de aplicar uma segunda prova do Enem não é inédita no exame. Isso ocorreu este ano nos dias 5 e 6 de janeiro com 160 inscritos que não puderam fazer a prova em dezembro por causa das enchentes que castigaram as cidades de Brejatuba e Ibatiba, no Espírito Santo. Além deles, também prestaram o Enem em janeiro presidiários de todo o País.

O Inep alega que não há problemas em avaliar o desempenho dos estudantes com base em provas diferentes. Os técnicos afirmam que, graças à Teoria de Resposta ao Item (TRI), conjunto de modelos matemáticos usado no Enem, os exames têm o mesmo grau de dificuldade. Isso ocorre porque, com a TRI, as questões são testadas antes da prova. Elas ganham um peso, que varia de acordo com a performance dos estudantes nos pré-testes. Quanto mais alunos acertaram uma determinada pergunta, menor o peso que ela terá na prova, porque o grau de dificuldade é supostamente menor.