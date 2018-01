No Dia Internacional da Música, veja como ela pode ajudá-lo a aprender inglês

SÃO PAULO - No dia 21 de junho é celebrado o Dia Internacional da Música. A data surgiu em 1982, na França, com uma manifestação musical que ficou conhecida como "Fête de la Musique".

Segundo pedagogos, mais do que um hobby, a música é uma importante aliada no aprendizado. No estudo de uma língua estrangeira como o inglês, ela pode contribuir para o aprimoramento da compreensão auditiva e da produção oral ao aumentar o vocabulário, melhorar a pronúncia, dar ritmo na fala e treinar os ouvidos.

Confira a seguir dicas da Cambridge English Language Assessment, departamento da Universidade de Cambridge especializado em certificado internacional de língua inglesa e preparo de professores, para aprender inglês a partir da experiência musical: