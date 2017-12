No Amazonas, alunos já estavam a caminho do exame

O cancelamento do Enem causa transtornos maiores para alunos de regiões distantes. No Amazonas, que tem 134 mil inscritos no exame, muitos estudantes já haviam saído das comunidades rurais e indígenas para os municípios sede a fim de fazer a prova do Enem neste fim de semana. Entre os 62 municípios da região, 43 seriam locais de prova. Cerca de 90% das comunidades têm acesso exclusivo por barco - algumas a quatro dias de distância. Veja também: Blog da Renata Cafardo: Bastidores do vazamento do Enem Exame deve ser aplicado na 1ª quinzena de novembro MEC deve manter endereços das provas PF mira impressão e distribuição das provas Professores recomendam estudar; tire suas dúvidas Na web, alunos lamentam e festejam cancelamento Enem fraudado é disponibilizado para simulados pelo MEC TV Estadão: Ministro da Educação fala sobre vazamento Na manhã de ontem, alunos de Envira, que fariam a prova em Eirunepe, a três dias de viagem, foram interceptados no meio do caminho por uma 'voadora'. Eles já haviam deixado suas casas para fazer a prova no sábado. Outros, que iam da zona rural de Caruari para a cidade também foram informados do cancelamento. O Amazonas passa por período de chuvas e os ventos derrubam muitas torres de transmissão, o que dificulta a comunicação. A cidade de Barreirinha, por exemplo, recebeu a notícia apenas no início da noite de ontem. "Sem a torre de rádio, não conseguimos avisar com antecedência", disse Edson Melo, gerente de ensino médio da Secretaria de Educação do Amazonas. A Universidade Federal do Amazonas usará o Enem para o preenchimento de 50% das vagas; as demais passam por processo de seleção seriada, com provas a cada um dos anos do ensino médio. De acordo com a pró-reitora de graduação, Rosana Parente, a adesão ao Enem será mantida. "Recebemos a notícia com surpresa e não podemos deixar de ficar preocupados. Sabemos que já há alunos que estão se deslocando para as provas. Mas mantemos a credibilidade no MEC."