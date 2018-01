No 4º ano, 64% dos alunos são fracos em Matemática

SÃO PAULO - De cada dez alunos brasileiros do 4º ano do ensino fundamental, seis não dominam competências de Leitura e Matemática. A maioria dos estudantes teve desempenho considerado “muito ruim”, “ruim” e “regular” no Terceiro Estudo Regional Explicativo e Comparativo (Terce), coordenado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência (Unesco) e divulgado nesta quinta-feira, 4. Participaram da avaliação 134 mil alunos das redes pública e privada de 15 países latino-americanos em 2013.

Em Matemática, 64,26% dos alunos do 4º ano não alcançaram os patamares “bom” e “ótimo”. Em Português, foram 61,4%. O Terce também mediu o nível de jovens no 7º ano do fundamental e os resultados foram menos negativos. Em Matemática, 48,3% tiveram desempenhos “muito ruim”, “ruim” ou “regular” e, em Português, foram 46,9%. No 7º ano, também foi medida a habilidade em Ciências: 84,3% ficaram nas três piores classificações.