No 1º dia, Enem recebe 600 inscrições por minuto

BRASÍLIA – O Enem teve em média 600 registros por minuto no primeiro dia de inscrições. O prazo segue até 15 de junho e o processo é feito exclusivamente pela internet, no site http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricao/. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 4 de novembro.

No ano passado, o exame recebeu mais de 6 milhões de inscrições. Desde 2009, o Enem ganhou mais importância porque passou a ser usado por instituições públicas de ensino superior como critério de seleção em substituição aos vestibulares tradicionais.

A prova também é pré-requisito para quem quer participar de programas de acesso ao ensino superior e de financiamento público, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além das bolsas de estudo no exterior do Ciência sem Fronteiras.

A taxa de inscrição permanece R$ 35. Alunos que estejam cursando o 3.º ano do ensino médio em escola pública estão isentos do pagamento. Os que não estão isentos devem efetuar o pagamento até 20 de junho por meio do boleto gerado durante a inscrição. O edital com todos os detalhes do Enem 2012 foi publicado na última sexta-feira, 25, no Diário Oficial da União.

No primeiro dia do exame, sábado, os participantes terão quatro horas e meia para responder às questões de Ciências Humanas e da Natureza. No domingo será a vez das provas de matemática e Linguagens, além da redação, com um total de cinco horas e meia de duração. A divulgação do gabarito está prevista para o dia 7 de novembro, e o resultado final deve sair em 28 de dezembro.