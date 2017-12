Nenhuma escola de SP fica entre as dez maiores notas de redação do Enem

SÃO PAULO - Quatro escolas do Rio de Janeiro e quatro do Nordeste estão no ranking das dez maiores notas de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012, mas nenhuma paulista ficou no topo da lista. Na edição anterior do Enem, dois colégios do interior de São Paulo apareciam entre os dez primeiros. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 26, pelo Ministério da Educação.

No topo de 2012, o carioca São Bento tomou o lugar do Colégio Ari de Sá Cavalcante, de Fortaleza. No grupo, a única instituição pública é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, que apareceu em décimo lugar. Não há nenhum representante das redes estaduais.

O melhor desempenho de 2011 foi do Colégio Elite Vale do Aço, em Ipatinga, Minas Gerais, com 830,37 pontos. O campeão do ano seguinte, o carioca São Bento, teve média mais baixa, de 810,53 pontos.

Confira abaixo o ranking das 50 melhores escolas do País no Enem 2012 por nota da redação: