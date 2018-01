Negociação salarial nas universidades só será retomada em setembro

SÃO PAULO - Apesar da pressão de professores e funcionários das universidades estaduais de São Paulo em greve, ficou para o dia 3 de setembro a retomada da negociação salarial entre o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) e o fórum de entidades sindicais das três instituições. As categorias, paradas há dois meses contra o congelamento de salários, reivindicavam novo encontro ainda em agosto.

A justificativa para o reajuste zero é a crise das universidades, que gastam quase toda a receita com salários. O Cruesp já havia se comprometido a rediscutir a medida em setembro, a depender da soma de repasses para a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual Paulista (Unesp). Ainda não se sabe o impacto da greve no retorno das aulas.