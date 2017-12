'Não temos do que reclamar' O geógrafo e pedagogo Hércules Pedroso de Almeida, de 64 anos, não demora a exibir, no início da conversa com a reportagem, um cartaz com um gráfico que mostra a evolução da Escola Estadual Visconde de Taunay no Idesp - 7,11. Também separa os cadernos com os mapas de sondagem, que são os acompanhamentos individuais dos alunos. "Os resultados são um orgulho para a gente, estamos de olhos nisso desde o primeiro dia de aula", diz Almeida, diretor da unidade desde 2007 e com 42 anos de magistério da rede estadual.