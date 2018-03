'Não há risco de um Enem ser mais difícil que o outro', diz ministro

Em rápida entrevista à Voz do Brasil, o ministro da Educação, Mendonça Filho, assegurou aos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que não há risco de a prova deste fim de semana ser mais fácil ou mais difícil do que a que será aplicada em 3 e 4 de dezembro - adiamento estabelecido pelo MEC em função das ocupações dos estudantes secundaristas em locais de prova. "Elas serão absolutamente equivalentes. Tecnicamente, não há nenhuma diferença do ponto de vista de poder de classificação", disse o ministro.

Ele celebrou que 98% dos estudantes poderão fazer a prova normalmente nestes sábado e domingo, ao passo que "apenas" 240 mil ficarão para uma próxima leva. "Eles não terão prejuízo. Tomamos providências para que pudéssemos assegurar a todos o acesso à universidade com base nos mesmos mecanismos", afirmou Mendonça, citando que, independentemente da data de realização da prova, está mantido para todos o mesmo cronograma de acesso ao Sisu e a programas como o ProUni e o Fies.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre a equivalência entre as provas, Mendonça Filho explicou que a elaboração de qualquer versão do Enem obedece a uma teoria técnica que assegura a mesma profundidade de conhecimento, sem distinção de grau de dificuldade, "assegurando as mesmas condições de competitividade".

Durante a entrevista, criticou ainda a "desinformação" sobre a PEC do Teto recentemente aprovada na Câmara dos Deputados, uma dos principais alvos do movimento secundarista. "A PEC veio para reequilibrar o orçamento público e devolver a capacidade de investimentos em educação e saúde", afirmou.

Por fim, recomendou que todos os candidatos que farão prova neste fim de semana "cheguem a tempo, com calma e tranquilidade, levando todos os materiais necessários, listados no site do MEC". Pelo horário oficial de Brasília, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, para que as provas se iniciem às 13h30.