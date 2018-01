Não convocado no Sisu deve manifestar interesse em lista de espera

Os candidatos não selecionados nas chamadas regulares do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e que ainda querem ter uma chance têm só esta quinta-feira, 7, para manifestar interesse na lista de espera. Para ser incluído na lista, o estudante deve fazer a opção no boletim de acompanhamento no site do Sisu.

Os não selecionados não podem ser incluídos nas opções de cursos nas chamadas já realizadas, mas apenas para o curso correspondente à primeira opção. Também podem fazer parte da lista os selecionados pela segunda opção que insistirem em concorrer pela primeira.

A lista de espera será usada, a partir de segunda-feira, 11, pelas instituições de ensino participantes do sistema para o preenchimento das vagas não ocupadas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Sisu seleciona candidatos via Enem. Neste segundo semestre, inscreveram-se 446.508 candidatos, que concorrem a 26.336 vagas, oferecidas por 48 instituições públicas de ensino.