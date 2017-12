Na web, alunos lamentam e festejam cancelamento do Enem

A notícia do cancelamento das provas do Enem no próximo fim de semana alastrou-se rapidamente pela internet, pegando muitos estudantes de surpresa. Logo nas primeiras horas da manhã, Orkut, Twitter e blogs reuniram relatos que variavam entre aborrecimento e alívio. Enquanto uns se indignam com o fato de a prova ter vazado e terem perdido tempo estudando, outros comemoram que agora têm um prazo maior para se preparar e já fazem planos para um sábado e um domingo que seriam atribulados.

No Orkut, a maior rede social no Brasil, as comunidades dedicadas ao Enem tiveram movimento intenso. A maior delas , com 45 mil membros, o tópico “Cancelamento do Enem”, o mais comentado, contava com mais de mil mensagens até às 12h de hoje. Além da surpresa, os estudantes também mostraram preocupação com a possibilidade de a data da prova do Enem vir a coincidir com a dos vestibulares.

Andrew´s : Agora um monte de gente vai se ferrar se for em 45 dias. Vai cair perto do vestibular.

Luiz Henrique : Vejamos pelo lado bom. Dá tempo de estudar mais um pouquinho.

Cindy: Mais tempo para estudar? Isso me faz sentir vergonha do Brasil. Cada vez mais pessoas corruptas. A sorte é que o jornal denunciou.

No Twitter, o assunto é um dos mais falados hoje pelos usuários na rede de microblogging. As primeiras mensagens começaram logo pela madrugada, quando o Estado divulgou com exclusividade o cancelamento das provas. Com o passar das horas, um usuário foi passando a informação para o outro, multiplicando a informação de forma muito veloz. Muitos ficaram surpresos. Alguns, até já faziam planos para o fim de semana.

clickmateus: Quem disse que o Twitter não traz informação...Fiquei sabendo por aqui sobre o cancelamento do Enem.

feefeernandes: No domingo, show com o namorado já que o Enem foi cancelado.

edulessa: Já que Enem foi cancelado, vou procurar um lugar pra viajar no fim de semana.

gabi_borghi : Tava com a apostila de atualidades na mão e descubro que não irá mais ter Enem. Que palhaçada!

Outros que reclamam no Twitter são os monitores que iriam aplicar as provas no final de semana. Eles ganhariam R$ 100 por dia. Mas como o exame foi cancelado, elas reclamam que perderam o “bico”.

Gui_Resende : Lá se vão meus R$ 100. Eu ia aplicar a prova.

henrymax: Eu ia ser fiscal. Já era meus R$ 100.