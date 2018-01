Municípios têm até esta sexta para indicar bibliotecas que receberão telecentros

BRASÍLIA - Esta sexta-feira, 25, é o último dia para os municípios indicarem as bibliotecas públicas municipais que serão beneficiadas com novos telecentros comunitários.

A iniciativa faz parte do Programa de Inclusão Digital do governo federal, que pretende diminuir o número de brasileiros sem acesso à internet.

Os telecentros serão instalados exclusivamente em bibliotecas públicas - e não em bibliotecas de escolas.

Para cadastrar as bibliotecas do município, é preciso preencher o formulário disponível no site do Ministério das Comunicações (www.mc.gov.br), no link Inclusão Digital - Telecentros Comunitários - Formulário/Bibliotecas/Cadastro.

A senha para fazer o cadastro é o número do ofício circular - com todos os números, barras e letras - que foi enviado por Sedex para os gabinetes de todos os prefeitos do País.