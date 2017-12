Municípios paulistas receberão R$ 438 mil do MEC para criar matrículas em creches

Três municípios do Estado de São Paulo tiveram autorização do Ministério da Educação (MEC) para receber recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Sorocaba, Saltinho e São João da Boa Vista receberão, no total, R$ 438.531,37 para a manutenção de novas matrículas em creches, construídas com recursos de programas federais.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sorocaba, no interior paulista, é a que mais receberá recursos: serão R$ 211,3 mil para a criação de 79 vagas em meio período, 23 em período integral e ainda 6 vagas em pré-escola. São João da Boa Vista deve receber R$ 43,8 mil, exclusivamente para a criação de 40 vagas em creches de tempo integral. Já Saltinho, com repasse de R$ 183,3 mil e terá o compromisso de abrir 80 vagas em regime de meio período.

Municípios de outros 11 estados também receberão os recursos. O maior repasse será feito ao município de Araguaína (TO) que deverá criar 125 vagas para creches em período integral e outras 82 em meio período. O montante é de R$ 692 mil.

Para que os estabelecimentos recebam os repasses, devem ter sido construídos com recursos de programas federais, estar em plena atividade e com matrículas que ainda não tenham sido contempladas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

As informações foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 9.