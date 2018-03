Mulheres fazem até dez vezes mais trabalho doméstico que homens, diz relatório

A mulher de Márcio da Paz, 40 anos, tem dois empregos e regularmente viaja a trabalho, por isso, desde cedo ele e o filho Gabriel, de 6 anos, se acostumaram a ficar sozinhos. Paz diz se sentir útil por cuidar do filho e fazer todas as tarefas domésticas, sem atrapalhar o trabalho da mulher.

“Meu pai era bem machista, não fazia nenhuma tarefa porque achava que só trazer dinheiro pra casa bastava. Era o oposto do que queria ser como pai, por isso, desde cedo eu sempre quis que as tarefas fossem divididas igualmente na minha casa”, contou Paz.

De acordo com o relatório da MenCare, as mulheres já representam 40% do mercado mundial de trabalho, mas continuam a fazer de 2 a 10 vezes mais trabalho doméstico que os homens. No Brasil, em dez anos as mulheres reduziram de 24 para 22 horas semanais o tempo gasto com atividades domésticas. Já os homens, no mesmo período, aumentaram de 10 horas para 10 horas e oito minutos o tempo nessas atividades.