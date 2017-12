Mudanças no Fies são para atender os mais pobres, diz ministro

SÃO PAULO - O ministro da Educação Renato Janine Ribeiro afirmou nesta sexta-feira, 26, que as alterações no Financiamento Estudantil (Fies) visam a atender os alunos mais pobres. "O Fies é para os estudantes que têm necessidades, que são mais pobres, e precisam de financiamento."

O Estado havia antecipado que o programa de financiamento estudantil passaria por alterações já em 2016, como o aumento dos juros do empréstimo de 3,4% para 6,5% e limitações de renda dos beneficiados."Em primeiro lugar, nós adotamos um patamar diferente. Não é mais até 20 salários mínimos, não é mais até 14 ou 15 mil reais de renda familiar que tem direito ao Fies", disse o ministro. Segundo Ribeiro, as alterações só valerão para os contratos novos, que serão firmados no próximo ano.

O ministro havia afirmado na manhã desta sexta-feira, em uma rede social, que o segundo semestre teria 61,5 mil novas vagas para o Fies, com prioridade para as regiões Norte e Nordeste. Ele não detalhou, no entanto, quantas vagas serão oferecidas para cada região.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ribeiro ressaltou ainda a negociação com as entidades privadas para a obtenção de desconto de 5% nas vagas preenchidas pelo Fies. "Isso quer dizer que 3 mil vagas, das 61,5 mil, são geradas por essa nova economia".