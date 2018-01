Mudanças em dez locais de prova do Enem afetam mais de 4.500 alunos, diz MEC

As mudanças em dez locais de prova do Enem, confirmadas hoje pelo MEC, afetaram pouco mais de 4.500 alunos - cerca de um em cada 1.200 candidatos. O maior número de transferências foi em Manaus. Quinze escolas foram afetadas pelas chuvas, e como apenas 12 foram postas em condições de uso a tempo, 1.400 alunos farão o Enem em outro lugar. A prova acontece neste fim de semana, nos dias 22 e 23.

As transferências até agora ocorreram em oito cidades, incluindo três capitais: Manaus, Rio e Fortaleza. Houve mudança de endereço também em Além Paraíba (MG), Cametá (PA), Humaitá (AM), Paranoá (DF) e São Gonçalo do Amarante (CE). Segundo o ministério, os estudantes afetados estão sendo informados por telefone, mensagens de texto e e-mail desde sexta-feira, 14.

De acordo com o MEC, na maioria dos remanejamentos, a distância entre o antigo e o novo local de prova é de cerca de 300 metros. O ministério informou que, nos casos em que a mudança provocar dificuldade de acesso (em virtude de ladeiras, por exemplo), colocará veículos à disposição dos candidatos.

O MEC considera as ocorrências registradas até agora normais para um exame da dimensão do Enem e admite a possibilidade de a quantidade de pontos com alunos remanejados crescer. A expectativa, porém, é de que o número de escolas com problemas não passe de 15. Até agora, os remanejamentos por escola variaram de 80 candidatos em São Gonçalo do Amarante (CE) a cerca de 500 alunos, num dos colégios inundados em Manaus.

Os motivos para as transferências são variados, como as inundações em Manaus, problemas na instalação elétrica que poderiam expor alunos a choques em São Gonçalo do Amarante e até uma festa para São Benedito, padroeiro do município de Cametá (PA). Em alguns casos, o MEC se adiantou e evitou percalços. Em Palhoça (SC), por exemplos, o Ministério dos Transportes cancelou a intedição da BR-101 para a implosão de uma pedreira, parte das obras de ampliação da rodovia. O MEC alegou que o bloqueio poderia prejudicar o acesso de 2.500 alunos aos locais de prova.