MPF pede esclarecimentos ao Inep sobre vazamento de dados de inscritos

O Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep) terá de esclarecer por que os dados pessoais de mais de 12 milhões de estudantes cadastrados nas últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vazaram no site da instituição. Os dados foram publicados em um site do Inep, e a história foi relatada com exclusividade pela equipe do Estadão.edu.

O instituto terá de atender a uma solicitação feita por ofício pelo procurador da República no Distrito Federal Peterson de Paula Pereira. No último dia 25, Pereira encaminhou o pedido ao órgão. O Inep é subordidado ao Ministério da Educação e responsável pelo Enem. No ano passado, o exame também passou por percalços: a prova foi furtada e adiada no ano passado.

Se estiver satisfeito com as explicações, o Inep poderá arquivá-las. Caso queira investigar mais a fundo, pode instaurar um inquérito civil, cujo prazo é de um ano, podendo ser prorrogado.

Segundo a assessoria do MEC, todos os questionamentos do MPF serão respondidos. Auditoria instaurada para averiguar a responsabilidade pelo vazamento dos dados dos inscritos ainda não foi concluída.