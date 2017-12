MPF de São Paulo ainda não recebeu denúncias contra o Enem A assessoria do Ministério Público Federal de São Paulo informa ainda não ter recebido denúncias pedindo a anulação do Enem ou qualquer outra ação contra o Inep. Oficialmente, o órgão ainda não designou um procurador e disse ainda não poder se pronunciar sobre o assunto. A previsão é que até amanhã o órgão comunique se entrará ou não com denúncia.