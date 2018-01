MP do MT marca nova data para exame que teve provas extraviadas

SÃO PAULO - O governo do Mato Grosso publicou, no Diário Oficial, o novo edital do concurso de estagiários para área de Direito promovido pelo Ministério Público (MP) do Estado de Mato Grosso. As provas aplicadas no dia 17 de abril foram canceladas após constatação de que um dos envelopes enviados ao interior do Estado para realização do concurso foi extraviado.

O edital estabelece para o dia 29 de maio, às 9h, a nova data para a realização das provas.

O MP informou que os locais de realização das provas foram modificados em alguns municípios. Em todo o Estado, 380 estudantes se inscreveram para concorrer às 98 vagas.