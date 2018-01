MP diz que vai investigar 'rodeio de gordas'

O Ministério Público Estadual decidiu nesta quarta-feira, 27, instaurar processo para apurar os fatos ocorridos durante os jogos universitários InterUnesp, em Araraquara, entre os dias 10 e 13 de outubro. A promotora Noemi Correa, do MPE de Araraquara, entrou na manhã de hoje com inquérito civil para esclarecer os fatos ocorridos numa brincadeira batizada de 'rodeio das gordas'.

Mais cedo a Unesp informou que a instituição irá apurar o que houve no evento esportivo e cultural, que reuniu 15 mil universitários de 23 câmpus da Unesp e onde teria acontecido a agressão contra alunas obesas . Segundo estudantes, um grupo de cerca de 50 alunos realizou uma “competição” que consistia em agarrar colegas, de preferências as obesas, e tentar simular um rodeio, tentando permanecer o maior tempo possível sobre elas

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, a Unesp afirma que contará com a colaboração de sua Assessoria Jurídica para esclarecer o caso e que repudia práticas de desrespeito entre membro de sua comunidade acadêmica. A instituição acrescenta que, “a fim de assegurar o cumprimento da lei e das disposições do Estatuto da Universidade, inclusive no que se refere à preservação do direito de defesa dos envolvidos, a administração não se pronuncia sobre procedimentos administrativos desse tipo durante o andamento de seus trabalhos”.

Estudantes protestaram nas paredes de alguns câmpus da Unesp fazendo referências à Uniban, onde ocorreu o caso de agressão à ex-aluna de Turismo Geisy Arruda.