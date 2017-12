MP abre apuração sobre procurador que ameaçou prender estudante

A Corregedoria do Ministério Público Estadual instaurou nesta quinta-feira um procedimento que irá apurar o caso do procurador de Justiça e professor de Direito do Mackenzie Paulo Marco Ferreira Lima, que ameaçou dar voz de prisão a uma aluna da universidade na última sexta-feira. O prazo para apuração é de 90 dias.

O procedimento será presidido pelo corregedor geral do MP, Nelson Gonzaga de Oliveira, e acompanhado por três procuradores de Justiça que serão indicados pelo orgão especial do colégio de procuradores.

Durante toda o dia, colegas de Paulo Marco no MP escreveram palavras de apoio em sua página do Facebook. "Quero colocar publicamente que você é uma pessoa honrada e dentro e fora do Ministério Público, sempre admirada e respeitada pela sua trajetória pessoal e profissional", afirmou o promotor de Justiça José Carlos Blat.

Já o promotor Jorge Marum afirmou que "