Movimento global valoriza profissionais de educação

Uma semana inteira dedicada à valorização do profissional da educação. É o que vai acontecer em 2013 durante a Semana de Ação Mundial (SAM), iniciativa da Campanha Global de Educação que ocorre simultaneamente em mais de 100 países. A décima edição do evento, que será realizado em abril, já está sendo organizada e o convite está aberto para que mais pessoas se mobilizem para organizar encontros, palestras, círculos de debates em seus bairros, escolas, empresas, etc.

Desde o início, a Semana de Ação Mundial no Brasil é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que articula parcerias com organizações da sociedade civil, mobiliza os participantes, além de produzir e distribuir material de apoio aos parceiros. O tema escolhido tem como objetivo fazer uma grande pressão internacional sobre os líderes e políticos para que cumpram tratados e leis nacionais e internacionais para garantir educação pública de qualidade para todos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E profissional da educação não são apenas os professores. A campanha também pretende fortalecer a discussão a respeito da importância das merendeiras, da equipe de limpeza das escolas, dos técnicos, gestores, ou seja, todas aquelas pessoas que trabalham em função da educação. Entre os assuntos em pauta estarão: política de formação inicial e contínua de qualidade aos docentes, planos de carreira, gestão participativa das escolas e dos sistemas de educação, garantia de remuneração segundo a Lei do Piso, etc.

Quer participar?

Qualquer pessoa, grupo ou organização pode participar da SAM, discutindo o tema e realizando atividades em creches, escolas, universidades, sindicatos, praças, bibliotecas, conselhos e secretarias, envolvendo todos os que se interessam pela defesa da educação pública e de qualidade no Brasil.

Em conjunto com diversos parceiros, a Campanha começará a preparar diversos tipos de materiais com subsídios para contribuir com a realização de atividades em todo o país. Para saber como participar ou apoiar a SAM, basta entrar em contato pelo e-mail sam@campanhaeducacao.org.br.

E, se ainda falta motivação, a SAM de 2012 envolveu mais de 152 mil adultos e crianças, através de ações promovidas em quase 170 municípios de 24 Estados e do Distrito Federal para discutir a educação infantil no País. O encerramento foi no dia 13 de junho com um ato público no Parque da Cidade, em Brasília. Ao longo do dia, educadores desenvolveram atividades lúdicas no Jardim da Infância Lúcio Costa, escola pública localizada no Guará. As autoridades presentes receberam uma carta com as principais reivindicações para essa etapa do ensino no Brasil. / COLABOROU DAIANA STOLF

Fonte: http://porvir.org/porfazer/movimento-global-valoriza-profissionais-de-educacao/20121220