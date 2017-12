Mostra de filmes retrata infância e educação

SÃO PAULO - Infância e educação. Esse é o tema da mostra Ciranda de Filmes, que começa nesta segunda-feira, 31, e vai até quinta-feira, 3, no Cine Livraria Cultura, em São Paulo. Ao todo, foram reunidos 35 filmes entre curta e longa metragens de diferentes países, que retratam processos educativos transformadores e tem as crianças como foco.

De acordo com a curadora da Ciranda Filmes, Fernanda Heinz Figueiredo, a mostra traz experiências bem-sucedidas de educação e coloca a infância no centro do debate. "Aqui a criança tem lugar central na seleção dos filmes, sendo o fio condutor para uma tentativa de resgate interno, uma oportunidade para deixar de lado a visão adultocêntrica e mergulhar no universo infantil, desde o seu nascimento", analisa, lembrando que esta é a primeira mostra de cinema com foco em educação e infância realizada no País.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A coordenadora de educação do Instituto Alana, Ana Claudia Arruda Leite, uma das organizadoras da mostra, lembra que a educação retratada nos filmes extrapola os muros da escola. "Há vários modos de aprender. A educação acontece em vários tempos, em vários espaços, com diferentes atores. É importante alargar esse processo", afirma. Dessa forma, Ana Claudia considera que o caminho para dialogar com o público de educadores, pais, psicólogos e pedagogos é mais amplo. "A cidade é educadora. Não adianta só recorrer a livros, cursos e seminários, mas a lugares que estimulem experiências que são transformadoras", diz.