Morre diretor do Colégio Santa Cruz

Morreu ontem aos 65 anos Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães, diretor-geral de uma das mais tradicionais escolas paulistanas, o Colégio Santa Cruz. Ele lutava contra um câncer desde 1999 e foi sepultado ontem.

Formado em Física pela USP, Magalhães começou a trabalhar na escola em 1969 como professor de matemática. Em 1993, assumiu a direção-geral do Santa Cruz, substituindo um dos fundadores da escola, o padre canadense Lionel Corbeil. O educador também participou do Conselho Estadual da Educação, presidindo a entidade entre 2004 e 2005.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recentemente, Magalhães concedeu entrevista ao "O Estado de S.Paulo", para comentar o ótimo desempenho da escola no último Exame Nacional do Ensino Médio - o Santa Cruz ficou em 3º lugar no ranking do município de São Paulo.

O diretor afirmou que a lista tira das escolas a liberdade de ensinar: "Tem famílias que mudam de escola para outra que tem Enem melhor que o outro. É uma bobagem danada. O ensino não é isso". "Nossa preocupação é que o aluno vá bem na vida", afirmou. No Santa Cruz, impera uma forte formação humanística, com aulas de filosofia, história da arte, meio ambiente, entre outras.