Móbile é o líder no Enem entre os maiores colégios do Brasil

O colégio Móbile, em Moema, na zona sul de São Paulo, teve pela segunda vez a melhor nota da capital se consideradas só as escolas de grande porte (com mais de 90 alunos).

O diretor do ensino médio do Móbile, Wilton Ormundo, destacou como diferencial o treinamento constante do corpo docente. “Há encontros pedagógicos semanais que são parte das obrigações dos professores.” Ele lembrou ainda que os professores têm assistentes em sala de aula, geralmente estagiários de Pedagogia, que trazem “novidades da academia” para a escola.

Outro diferencial do colégio é a realização de disciplinas eletivas nos três anos finais. No 1.º, elas têm caráter extracurricular, como aulas de Robótica e de Teatro. “Ajuda a integrar mais as pessoas”, conta a estudante Luiza Fernandes, de 17 anos, que está no 3.º ano. Já no 2.º, as aulas são “extensões” para aprofundar os conteúdos dados em aulas comuns.

Em Física, por exemplo, os alunos aprendem sobre a Teoria da Relatividade. “Foge do tradicional e ajuda a saber mais sobre um assunto de seu interesse”, afirmou o estudante Pedro Santana, de 16 anos. Já o 3.º ano é como um cursinho, com reforço para o vestibular.

