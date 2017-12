Ministro rebate relatório sobre metas na educação

Haddad afirmou que o relatório ainda será submetido a revisão, principalmente por haver dúvidas em relação a alguns indicadores adotados no documento que, segundo ele, não são consistentes. "O relatório não é ruim, mas lamento que ele tenha sido divulgado sem revisão", justificou.

Apesar do esforço em relativizar os indicadores apresentados no trabalho, o ministro afirmou que várias das metas propostas em 2001 haviam sido "ousadas" e que o fato de elas não terem sido atingidas não significa que a educação no País não tenha avançado. "Todos indicadores avançaram nesta década. Não podemos ter olhar binário - atingiu ou não atingiu a meta. A análise precisa ser um pouco mais detalhada."

O Plano Nacional de Educação foi criado por lei em 2001 e estabelece metas para a área, que deveriam ser cumpridas nas três esferas de governo: municipal, estadual e federal.