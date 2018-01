Ministro da Educação diz que fraudes ao Fies não serão toleradas

O ministro da Educação, Aloízio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira, 19, que fraudes ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) não serão toleradas pelo governo. No sábado, 17, o jornal Folha de S.Paulo publicou reportagem afirmando que a União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo (Uniesp) pagaria dízimo de 10% a igrejas que lhe indicassem universitários cadastrados em programas de financiamento. O dinheiro, de acordo com a reportagem, seria proveniente dos repasses dos governos federal e estadual. Em nota, o Ministério da Educação disse que poderá acionar a Polícia Federal para apurar civil e criminalmente as denúncias de irregularidades.

Mercadante participou, nesta manhã, do lançamento da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, em São Paulo. A competição será disputada entre alunos de escolas públicas da educação básica. Com a ajuda dos professores, os estudantes terão que trabalhar textos de quatro gêneros literários sobre o tema "O lugar onde vivo". Os gêneros escolhidos são poesia, memória, crônica e artigo de opinião.