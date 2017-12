Ministro critica ato de vandalismo realizado contra prédio do MEC

De acordo com o ministro, a agreção não representa a categoria dos docentes. "Esse tipo de vandalismo nada resolve. É legítima uma manifestação, com carro de som, com bandeiras, é própria da democracia. Mas um ato que agride um patrimônio construído com dinheiro público nada contribui para o movimento".

Vinculados ao MEC, professores de universidades e institutos federais receberam, na semana passada, uma proposta de reajuste do governo. O plano, no entanto, foi criticado pela categoria, que acredita que, com a inflação, os ganhos propostos até 2015 serão mínimos.