Ministro da Educação comemora decisão da USP de adotar Enem

BRASÍLIA - O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, comemorou nesta quarta-feira, 24, a decisão desta terça-feira, 23, do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo (USP), a instância máxima da instituição, de adotar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso para 13,5% das vagas do vestibular do próximo ano.

Professor de Filosofia da USP, Renato Janine disse ter ficado "muito contente" com a universidade em que atua - a que mais se destaca nas avaliações do Brasil - por ter finalmente entrado no Enem.

"Penso que é muito bom termos essa adesão da USP e gradualmente a Universidade de São Paulo poderá incluir mais cursos nisso. O importante, como em quase toda questão da educação, é persuadir, não é impor", disse o ministro, que visitou o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).