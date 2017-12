Ministro anuncia que não haverá Enem no primeiro semestre

O ministro de Educação, Fernando Haddad, anunciou hoje que não vai haver uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio neste semestre. No final do ano passado, Haddad afirmou que o exame teria duas edições anuais, uma entre abril e maio, e outra em outubro. Veja também: Ministério da Educação divulga resultado da 2ª etapa do ProUni Selecionados na última etapa do Sisu já podem fazer matrícula Veja mais notícias sobre educação no Estadão.edu O ministro visitou a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e o Hospital São Paulo pela manhã. Agora à tarde, está conhecendo o novo prédio que será a parte administrativa da universidade e depois seguirá para a cidade de Santos, onde visitará o câmpus da Unifesp na cidade. Segundo a assessoria do Ministério da Educação (MEC), não há previsão de quando será a próxima edição.