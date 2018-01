Ministério prorroga prazo de inscrição para instituições no Fies

SÃO PAULO - O Ministério da Educação (MEC) prorrogou até esta terça-feira, 21, o prazo para as mantenedoras de instituições de ensino superior inscreverem-se no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre deste ano. O prazo anterior era até sexta-feira, 17.

Serão ofertadas 61,5 mil novas vagas para o programa no segundo semestre, segundo anunciou o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro.

A mudança foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 20. No início do mês, o ministério publicou as novas regras para o Fies do segundo semestre. Para assinar o Termo de Participação do programa, as instituições terão que fazer uma proposta de quantas vagas podem ofertar seguindo critérios de qualidade e o MEC determinará quantas vagas de fato poderão ser oferecidas em cada curso. Pela nova regra, o pedido das instituições para vagas no Fies será feito com base nas notas que cada curso tem. A proposta das empresas poderá ser de até 100% de vagas para cursos com conceito 5, 75% com conceito 4 e 50% com conceito 3.

O MEC também anunciou que negociou com as faculdades privadas desconto de 5% nas vagas preenchidas pelo Fies.