Ministério da Educação quer alterar processo do Sisu

A terceira etapa das inscrições terminou hoje. Para tentar melhorar o desempenho desta última rodada, o ministério enviou uma mensagem por email aos candidatos, apelando para que, se eles não estivessem interessados na matrícula, eles cancelassem o pedido ou modificassem a inscrição.

Entre as possibilidades de mudança do formato do Sisu, disse Haddad, estaria a de fazer uma única fase de seleção, onde aluno se candidataria para três cursos, sem a necessidade de indicar quais são suas escolhas preferenciais. Aprovado nas três opções, caberia a ele fazer a escolha. Outra proposta seria queimar a segunda rodada: fazer o teste em duas etapas e em seguida, divulgar a lista de espera.

O ministro, no entanto, afirmou que caberá aos reitores das instituições federais de ensino superior fazer a escolha do novo formato. De acordo com ele, o sistema que hoje está em prática "foi feito sob encomenda" dos reitores.

Haddad disse que não estão claras as razões que levaram ao baixo índice de confirmação de matrículas. Uma das hipóteses avaliadas é a de que candidatos usem o resultado como uma espécie de "currículo". Uma possível explicação, no entanto, já está descartada: a eventual dificuldade de o aluno se deslocar para fazer matrícula em uma instituição em um Estado longe do seu. Segundo Haddad, 65% das inscrições que não foram confirmadas são de alunos residentes no mesmo Estado que a instituição de ensino.