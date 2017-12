Ministério da Educação prorroga prazo para matrícula no Sisutec

SÃO PAULO - O Ministério da Educação prorrogou para terça-feira, 20, o prazo de matrícula para os aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 16, quando se encerraria o prazo inicial.

O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 22, com matrículas entre os dias 23 e 27 de agosto. Segundo a portaria, as instituições de ensino credenciadas no Sisutec podem alterar a data do início das aulas, "observando como limite o dia 21 de outubro".

As vagas remanescentes "serão ocupadas em livre concorrência, por meio de inscrições realizadas exclusivamente pela internet, no endereço pronatec.mec.gov.br, entre 29 de agosto e 16 de setembro", diz a portaria do MEC.

Mapa das vagas. A primeira edição do Sisutec recebeu 737.229 inscrições de 383.080 candidatos, que concorreram a 239.792 vagas gratuitas em cursos técnicos para concluintes do ensino médio.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Nordeste, com oferta de 28% das vagas, é a região com maior porcentual de inscritos (41%). O Sudeste, que tinha 46% das vagas, teve 30% dos inscritos. O Norte teve 8% do total de inscritos, com 3% das vagas. Sul e Centro-Oeste, que ofereceram 12% das vagas cada um, tiveram 14% e 7% das inscrições, respectivamente.

Os cursos preferidos foram os de técnico em segurança do trabalho, com 89.656 inscrições; técnico em informática, 71.850, e técnico em enfermagem, 63.976. Do total de inscrições, 57% foram feitas por candidatas do sexo feminino. Os cursos noturnos foram mais procurados.