Ministério da Educação marca data para prova do Enade 2011

São Paulo, 18 - A prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) deste ano será aplicada no dia 6 de novembro, às 13 horas, no horário de Brasília. De acordo com a Portaria do Ministério da Educação publicada nesta segunda-feira, 18, no Diário Oficial, a inscrição dos estudantes poderá ser feita entre 18 de julho e 19 de agosto de 2011, no site http://enade.inep.gov.br.

Serão avaliados os estudantes dos cursos de arquitetura e urbanismo e engenharia, biologia, ciências sociais, computação, filosofia, física, geografia, história, letras, matemática, química, pedagogia, educação física, artes visuais e música. Alunos dos cursos que conferem diploma de tecnólogo em alimentos, construção de edifícios, automação industrial, gestão da produção industrial, manutenção industrial, processos químicos, fabricação mecânica, análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores e saneamento ambiental também deverão fazer a prova.

Ficam dispensados do Enade 2011 os estudantes dos cursos que colarem grau até o dia 31 de agosto deste ano e aqueles que estiverem oficialmente matriculados e cursando atividades curriculares fora do Brasil na data de realização da prova.