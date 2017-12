Ministério da Educação divulga resultado da 2ª etapa do ProUni

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira, 10, o resultado da segunda etapa do ProUni (Programa Universidade para Todos). A lista pode ser acessada através do site do Programa. Veja também: Selecionados na última etapa do Sisu já podem fazer matrícula Veja mais notícias sobre educação no Estadão.edu Mais de 355 mil estudantes se inscreveram para as 85 mil bolsas de estudo oferecidas nesta etapa, sendo que 50.495 são parciais e 34.661, integrais. Os pré-selecionados deverão comparecer às instituições até sexta-feira, 12, para confirmar as informações dadas durante as inscrições. O ProUni oferece bolsas de estudo para o ensino superior destinadas a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública e ser de baixa renda. As bolsas integrais são reservadas a estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio (R$ 756) por membro da família. As bolsas parciais, que custeiam 50% da mensalidade, podem ser pleiteadas por candidatos com renda familiar de até três salários mínimos (R$ 1.530) per capita. Os alunos que receberam bolsa parcial podem financiar o restante do curso pelo Programa de Financiamento Estudantil (Fies) pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. (Com Agência Brasil)