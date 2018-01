Ministério da Educação divulga locais das provas do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação, divulgou na manhã quarta-feira, 25, os endereços dos locais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão realizadas nos próximos dias 5 e 6 de dezembro. Veja também: A segurança da nova gráfica, a RR Donnelley Para consultar o local de prova o estudante pode acessar o site do Inep. Para a consulta, o estudante deve ter em mãos o número do seu CPF ou o número de acompanhamento. Enem não terá nova data para judeus O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu na última segunda-feira a decisão que obrigava o Ministério da Educação (MEC) a oferecer uma data alternativa para que estudantes judeus realizassem as provas do Enem. O presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, acatou recurso ajuizado pelo MEC e suspendeu determinação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), de 22 de outubro, que obrigava o governo federal a marcar uma nova data para a realização da avaliação com o intuito de beneficiar 22 estudantes do Centro de Educação Religiosa Judaica de São Paulo. A defesa dos alunos alegava que o sábado de prova coincide com o Shabat, período de descanso sagrado judaico.