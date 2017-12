Ministério da Educação divulga lista de alunos dispensados do Enade 2009

Foi publicada nesta quinta-feira, 25, no Diário Oficial da União a lista dos estudantes que foram dispensados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2009. Com essa decisão, os estudantes que tinham faltado à prova e por isso estavam impedidos de colar grau, já podem requerer o diploma de conclusão de curso. A lista está disponível também no site do Ministério da Educação (MEC).

A participação no exame é obrigatória e o aluno que não comparece no dia da prova não recebe o diploma. Os faltosos puderam encaminhar uma justificativa ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As solicitações de dispensa foram avaliadas pelo MEC. Quem não teve o pedido aceito deve participar do Enade 2010 para receber seu diploma. As instituições de ensino têm entre os dias 7 e 24 de junho para inscreverem os alunos que estão nessa situação.

Em 2009, o Enade foi aplicado a estudantes ingressantes e concluintes das seguintes áreas: administração, arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, design, direito, estatística, música, psicologia, relações internacionais, secretariado executivo, teatro e turismo. Também foram avaliados estudantes de cursos superiores de tecnologia em design de moda, gastronomia, gestão de recursos humanos, gestão de turismo, gestão financeira, marketing e processos gerenciais.