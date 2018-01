Ministério da Educação altera regras do Sisu

O Ministério da Educação (MEC) alterou as regras de ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O candidato não selecionado na terceira e última etapa - cujas inscrições acontecem de 1 a 3 de março - poderá constar de uma lista de espera para o curso no qual efetuou sua inscrição. Veja também: Aprovados na 2ª etapa do Sisu já podem fazer as matrículas Estudantes podem solicitar vagas restantes da Fuvest até sexta Para permanecer nesta lista, o candidato deverá obrigatoriamente confirmar no sistema o interesse pela vaga durante o período da realização das matrículas da terceira etapa - que vai de 9 a 12 de março. As alterações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Até sexta-feira, dia 26, corre o prazo para a confirmação de matrícula dos aprovados na segunda etapa do processo. A portaria normartiva, assinada pelo ministro Fernando Haddad, informa que, a partir de agora, o sistema tem um dispositivo para cancelar a sua inscrição durante os períodos estabelecidos.