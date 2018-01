Minha biblioteca: Tony Bellotto

O Apanhador no Campo de Centeio

J.D. Salinger

"Li já adulto, mas chapei com a capacidade de o autor fazer você entrar na cabeça do personagem Holden Caulfield, um jovem de 16 anos que nasceu numa família rica de Nova York. Qualquer pessoa se identifica com ele."

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ruído Branco

Don DeLillo

"Conta a história de um professor que vive em uma cidadezinha dos EUA evacuada depois de um acidente industrial. O livro mistura vários estilos para criar um hilariante quadro de nossa época maluca."

Contos, Volume 2

Ernest Hemingway

"Reúne histórias escritas entre 1921 e 1938. Basta ler o primeiro conto, 'A Vida Breve e Feliz de Francis Macomber', para entender por que Hemingway é considerado o grande contista moderno."

Pergunte ao Pó

John Fante

"Ambientado na Los Angeles dos anos 30, narra a história de um escritor que se sente excluído da sociedade. A melancolia, o lirismo e o humor deste escritor genial influenciaram a geração beat."