Minha biblioteca: Renato Pedrosa

O Alienista

Machado de Assis

"Ninguém escreve um conto como Machado e este é seu melhor. Sempre que o leio me surpreendo com seu humor e inteligência. E ler contos tem a vantagem de poder começar e terminar no mesmo dia!"

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Buddenbrooks

Thomas Mann

"Os pequenos fatos, narrados de forma enxuta, me cativaram quando li este livro pela primeira vez. A filha é a peça-chave da história, já que sacrifica seus sentimentos pelo bem da família."

Vida Maravilhosa

Stephen Jay Gould

"Gould sabe contar uma história. Nesta, o cientista fala sobre a evolução - a vida como a conhecemos não foi determinada por eventos com as mesmas características. Todo estudante deveria ler este livro."

The Wind-Up Bird Chronicle

Haruki Murakami

"Murakami é meu autor contemporâneo favorito. Ele mistura mundos e diferentes níveis de consciência com situações impossíveis. Será que algumas coisas de Chronicle aconteceram?"