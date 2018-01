Minha Biblioteca: Milton Burgese

O Rapto do Garoto de Ouro

Marcos Rey

Acho que foi o primeiro livro que li na vida. A série Vagalume, da qual ele faz parte, marcou minha geração. A obra narra a história de três amigos que investigam o sumiço de um astro de rock. Marcos Rey era genial.

Vinte Mil Léguas Submarinas

Júlio Verne

Em tempos de sustentabilidade, nada mais atual do que esta obra. Ela conta as aventuras da tripulação de um submarino que sobrevive com o que consegue do mar.

Disrupting Class

Clayton Christensen

A obra aponta uma nova direção para escolas: um modelo transformador no qual o aluno é o centro da aprendizagem. Outros tópicos têm destaque, como o ensino personalizado e o mérito acadêmico.

Vírus da Mente

Richard Brodie

Fala sobre memes, ou “vírus mentais”, que têm facilidade de propagação. Indico para quem se interessa por estratégias que criam referências e influenciam pessoas.